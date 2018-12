Martijn Krabbé heeft zijn vriendin Deborah Wietzes ten huwelijk gevraagd. De presentator deed dit aan de hand van een sinterklaasgedicht.

Het gedicht, dat maandag door Wietzes werd gedeeld, sluit af met de regels: "Jij bent mijn liefde, jij bent het overzicht. Ik ga voor altijd van je houden, Deborah, wil je met me trouwen?"

"Beste einde van een sinterklaasgedicht ever! #youandmeoui, #JA", schrijft Wietzes, waaruit blijkt dat zij 'ja' heeft geantwoord op het aanzoek van haar vriend.

Krabbé heeft het nieuws vervolgens bevestigd aan RTL Boulevard. De presentator is "dolgelukkig, maar ook stomverbaasd dat ze 'ja' heeft gezegd". Hij laat weten dat het stel van plan is om in de lente van 2019 te trouwen.

Het stel maakte in augustus bekend samen te zijn. Begin dit jaar verbrak de vijftigjarige Krabbé zijn relatie met danseres Noi Pakon Schuijffel. In 2014 scheidde hij voor de tweede maal van Amanda Beekman. Ze kregen ook kinderen samen: Bickel (18), Michelle (13), Jasmijn (11) en Achilles (8). De drie jongsten wonen bij hun moeder, die in 2015 trouwde met Harrie Kolen.