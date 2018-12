Melanie Brown, beter bekend als Mel B van de Spice Girls, is in het ziekenhuis beland met twee gebroken ribben en een wond aan haar hand en arm. Ze onderging een operatie van drie uur.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. In een bericht op haar Instagram-account laat de 43-jarige zangeres weten dat ze de signeersessies voor haar nieuwe boek moet uitstellen. "Mijn excuses aan iedereen die kaartjes heeft gekocht om mij vandaag te zien. Ik verzeker jullie dat het alsnog door zal gaan op een nieuwe datum." Brown zegt hechtingen in haar arm en hand te hebben en vooral last te hebben van haar ribben.

Over de aangekondigde tour met de Spice Girls heeft Mel B het niet. De meidengroep die in de jaren negentig mateloos populair was, geeft komend jaar verschillende reünie-optredens in Engeland. Podia buiten hun thuisland staan vooralsnog niet op de planning.