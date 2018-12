Nikkie de Jager, die met haar kanaal NikkieTutorials de grootste Nederlandse YouTube-ster is, heeft in korte tijd bijna 23 kilo verloren.

De Jager plaatste zondag een trots bericht op haar eigen Instagram-account, waarin ze een oude en een nieuwe foto naast elkaar heeft gezet.

"Byebye 50 pounds", schrijft ze over het gewicht dat ze kwijt is en op 22,7 kilo neerkomt. De vlogger zegt het beeld te kunnen gebruiken als motivatie om te zien hoe ver ze al is gekomen met haar gezondere levensstijl. "Soms moet je je eigen inspiratie zijn."

Nikkie de Jager is via haar YouTube-kanaal, dat ruim 11,2 miljoen abonnees heeft, beroemd geworden als visagiste. Zo verzorgde ze eerder onder meer de make-up voor Katy Perry en Kim Kardashian.

Vanaf januari is ze te zien in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?.