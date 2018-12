Henry Levy, een ontwerper, zou de nieuwe geliefde van Demi Lovato zijn. De zangeres was een van de eerste artiesten die tijdens een optreden kleding van Levy droeg.

Lovato en Levy werden afgelopen weekend gezien bij restaurant Nobu in Malibu, waar ze de Grammy-nominatie van de zangeres vierden. De ontwerper zou met name een goede invloed op haar hebben, omdat hij niet drinkt en geen drugs gebruikt, zeggen bronnen tegen TMZ.

De zangeres was al meerdere malen samen met de ontwerper gezien, maar beiden hielden vol dat ze geen relatie hebben.

"Ze wil zich nu omringen met mensen die haar de juiste energie geven en Henry Levy is zo'n type", vertelt een ingewijde. "Ze brengen veel tijd met elkaar door, maar het laatste waar Demi nu mee bezig is, is daten. Ze is compleet gefocust op haar herstel en gezondheid. Henry helpt daar daarbij en is haar 'nuchtere' vriend."

TMZ stelt dat ze elkaar een kus op de mond gaven en elkaars hand vasthielden. Volgens de site wijst dit erop dat ze niet alleen vrienden zijn.

Lovato belandde eind juli in het ziekenhuis na een overdosis oxycodon, een krachtige pijnstiller. De zangeres zou kampen met een drank- en drugsverslaving en een eetstoornis.

Haar zestienjarige halfzus Madison De La Garza liet in oktober weten dat Lovato aan de beterende hand was.