Boer zoekt Vrouw-kandidaat Maarten Bos, die door het programma momenteel een relatie heeft met Michelle van Asseldonk, schreef de eerste brief aan zijn vriendin niet zelf.

Dat deden zijn moeder en zus, meldt het AD zaterdag. "Jullie doen maar, dacht ik", vertelt Bos.

In het datingprogramma worden tijdens de eerste aflevering alle boeren voorgesteld aan de kijker. Ben je in een van hen geïnteresseerd, dan kun je een brief naar ze sturen en eventueel worden uitgenodigd voor een speeddate en de latere logeerweek op de boerderij.

Volgens de BzV-kandidaat was het niet de bedoeling dat hij de brief niet zelf schreef. "Ik werd al snel gebeld met de boodschap dat ik echt zelf een brief moest schrijven. Toen ik de aflevering terugkeek waarin Michelle zich introduceerde, had ik geen twijfels meer."

'Wat heb ik mezelf op de hals gehaald?'

"Ik ben er vol voor gegaan. Een paar weken later hoorde ik dat Michelle onder meer mijn brief had uitgekozen en op speeddate mocht. Wat heb ik mezelf op de hals gehaald, ging er even door mij heen", vertelt Bos. "Het is moeilijk te beseffen dat er iedere week vier miljoen mensen naar je kijken."

Toch heeft het programma goed uitgepakt voor het stel, want ze hebben verhuisplannen. "Ik ga naar Boekel en daar gaan we samenwonen. Ja, op korte termijn. Dat gaat vrij snel gebeuren."