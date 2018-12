Jan Slagter (64) denkt dat het leven ophoudt na de dood, maar hoopt toch dat er wel 'iets' is daarna. Dat vertelt hij zaterdag in het AD.

"Ik hóóp dat er iets is. Ik zou graag mijn broer terugzien."

"Mijn ouders, mijn omaatje Slagter", gaat Slagter verder. "En mijn geliefde, Martine, die overleed aan kanker toen ze 29 was. Mijn schoonouders, mijn zwager Hans, allemaal zulke lieve mensen. Ik zou graag met ze aan tafel zitten, vertellen dat het beneden zo'n gesodemieter is. 'Weet je waar ze zich daar nu druk over maken? Over Zwarte Piet!' 'Nee, dat meen je niet, Jan. Echt waar?'"

Als kind werd Slagter wel "bang" door wat hem in de Gereformeerde Kerk werd geleerd over de dood. "Daar staan wij voor eeuwig - let op wat ik zeg - ééuwig voor Gods troon te zingen. Ik dacht: als dat toch maar niet waar is. Dat gaf me nogal een beklemmend gevoel."