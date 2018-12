Volgens Boer zoekt Vrouw-kandidaat Wim Droog (28) was het 'liefde op het eerste gezicht' toen hij zijn huidige vriendin Marit, die hij via het datingprogramma kent, voor het eerst zag.

"Die blik, haar uitstraling. Eigenlijk was het liefde op het eerste gezicht'', zegt Droog zaterdag in het AD.

"Maar je wil je niet blindstaren en alle dames recht doen, dus ik probeerde het iedereen naar de zin te maken. Achteraf kun je zeggen dat het zo heeft moeten zijn."

Tijdens Boer zoekt Vrouw bleef Marit samen met twee andere kandidaten op de boerderij van Droog slapen en moest hij na een week beslissen met wie hij verder zou gaan. Volgens Marit was die tijd erg heftig. "Er gebeurde veel in een korte tijd. Ik wist wat ik voor Wim voelde, alleen kreeg ik geen enkele bevestiging van zijn kant. Dat maakte me onzeker. (...) Toen Paula vertrok en we eindelijk met z'n tweeën waren, is het goed gekomen."