Michelle Williams en Chad Johnson zijn niet langer een stel. In april verloofden de twee zich nog, maar ruim een half jaar later is hun relatie voorbij.

Het 38-jarige voormalige lid van Destiny's Child maakte het nieuws bekend via Instagram. "Het herstel moet echt plaatsvinden. Ik wil geen andere relatie meer kapotmaken. Zegeningen voor hem, zijn familie en geloofsgemeenschap", schrijft Williams over haar voormalige verloofde, die in het dagelijks leven werkzaam is als predikant.

Ze ontmoetten elkaar in maart 2017 tijdens een spirituele retraite in Arizona, die werd geleid door Johnson. In het verleden werkte hij ook als geestelijk begeleider voor professionele sportteams, waaronder de Pittsburgh Steelers en L.A. Dodgers.