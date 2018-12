Ellen Hoog (32) en haar echtgenoot Kelvin de Lang verwachten een dochter. Het is voor het stel hun eerste kind samen.

"It's a girl! Twee blije eieren hier", schrijft de oud-hockeyster bij haar foto op Instagram.

De twee maakten in september bekend ouders te worden. Hoog en De Lang trouwden in de zomer van 2017 in Toscane. Ze zijn sinds 2013 samen.

In een interview met Viva in juli antwoordde de oud-hockeyster op de vraag of zij ook een kinderwens heeft: "Ik ben nog erg van mijn vrije leventje aan het genieten. Maar ik wil zeker een aantal kinderen krijgen. Het is leuk om Naomi (van As, red.) zo te zien."

Hoog maakte in september 2016 bekend te stoppen als international. In mei 2017 stopte ze ook met hockey bij haar club AH&BC.