De Spaanse belastingdienst onderzoekt hoelang de Colombiaanse zangeres Shakira Isabel Mebarak Ripoll, beter bekend als popster Shakira, tussen 2011 en 2014 in Spanje verbleef. De fiscus wil in kaart brengen of de zangeres de belastingdienst nog geld schuldig is.

Shakira is in die jaren mogelijk ook als ingezetene belastingplichtig geweest, meldt de Spaanse krant La Vanguardia vrijdag.

De van origine Colombiaanse betwist de aantijgingen. Volgens de 41-jarige Shakira heeft ze in die periode 34 miljoen euro aan belasting afgedragen en is ze de Spaanse fiscus niks meer verschuldigd.

De Hips don't Lie-zangeres is sinds 2015 officieel woonachtig in Spanje. Shakira kreeg in 2011 een relatie met Gerard Piqué. Met de profvoetballer van FC Barcelona heeft Shakira twee zoons, Sasha en Milan.