Ronnie Flex ligt toch bij Famke Louise in bed, Emile Ratelband en Johan Vlemmix zijn weer in het nieuws en Freek van Noortwijk vond zijn verloofde, Katja Schuurman, vroeger maar niks. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

We nemen je even mee terug naar eind oktober dit jaar: Famke Louise plaatst een intieme foto van zichzelf met rapper Ronnie Flex. Op de foto staan de twee in badkleding aan de rand van een zwembad en houden ze elkaars handen vast. Eindelijk was er zekerheid na maanden van geruchten: dit moest een bevestiging zijn dat ze een relatie hebben.

Maar toen ontstond onduidelijkheid, omdat Ronnie een foto van een echo deelde. Komt er een baby? Is Famke dan zwanger? Ronnie vroeg de media om de moeder van zijn ongeboren kind vooral met rust te laten, maar zei er niet bij om wie het gaat. Uiteraard werd direct op allerlei manieren geprobeerd om uit te zoeken wie het dan zou moeten zijn.

Famke was het niet, zo werd al snel duidelijk. Want Famke zag er niet zwanger uit op haar Instagram. Ronnie kwam uiteindelijk zelf maar met het verlossende woord: Wafae Kefi, beter bekend als dj Wef, is de moeder van zijn nog ongeboren kind.

Maar hoe zat het dan met die zwembadfoto van Ronnie en Famke? Was dat stoken? Betekent dit dat Famke het niet wist? Zo veel vragen, maar zo weinig antwoorden. En de ontwikkelingen van deze week hebben niet bepaald duidelijker gemaakt.

Famke of Ronnie vertelden niet hoe het zat, maar veroorzaakten nog meer verwarring. Famke deelde op Instagram een video van een snurkende Ronnie in bed. Was het haar bed? Delen ze het bed? Of stuurde Wafea deze video naar Famke?

Ronnie heeft nog altijd geen foto of video van Famke geplaatst, is dat dan ook een aanwijzing? Is de liefde eenzijdig? Hopelijk zullen we het allemaal ooit weten.

Rechtszaal of circus?

Soms weet je het gewoon echt even niet meer. Dat moet de rechters in de zaken van Emile Ratelband en Johan Vlemmix de afgelopen weken ook zijn overkomen. Flitsende camera's en zelfs een niet van echt te onderscheiden pop kwamen de rechtszaal in en uit.

Emile wilde jonger worden, omdat hij zich geen 69 jaar voelt. En Johan wilde poppen maken van Patricia Paay en toen toch weer niet. Maar een rechtszaak kwam er wel.

Beiden mannen weten precies hoe ze de entertainmentmedia moeten bespelen. De heren krijgen het iedere keer weer voor elkaar aandacht te krijgen, zonder dat ze echt nog werkzaam zijn in de entertainmentindustrie. Is het geen verjongingskuur, dan is het wel een bekering. Is het geen sekspop van een bekende Nederlander, dan is het wel een huis vol sekspoppen.

Peter R. de Vries grapte in RTL Boulevard al dat hij zich nog veel jonger voelt dan Emile, maar benadrukte vooral dat dit een leuk trucje is om in de belangstelling te komen en Matthijs van Nieuwkerk riep weken geleden al dat Emile mediageil is.

Ook Johan bleef niet gespaard: hij werd bij Boulevard onderuitgehaald. Peter riep eerder in de uitzending al dat hij het liever nooit meer over Samantha 'Barbie' de Jong wil hebben. Daarna moest ook Johan, die deze week bekendmaakte Patricia Paay te willen aanklagen, het ontgelden.

"Deze man leeft toch voor negatieve energie?", vroeg Miljuschka Witzenhausen. "Misschien moeten we afspreken dat we het nooit meer over Johan Vlemmix moeten hebben", opperde Marieke Elsinga.

Emile heeft echter al aangekondigd in hoger beroep te willen gaan in de verjongingszaak en Vlemmix is dus van plan Patricia voor de rechter te slepen. Het circus in de rechtbank gaat nog even door dus.

'Totaal niet mijn type'

Liefde op het eerste gezicht is prachtig en mooi, maar heel veel mensen zullen van hun partner zeggen dat ze eerst vrienden waren, die persoon eerst drie keer voorbij zijn gelopen of gewoon geen aantrekkingskracht voelden.

Freek van Noortwijk kan daarover meepraten. Hoewel hij nu niet genoeg kan krijgen van zijn verloofde Katja Schuurman, had hij haar vroeger maar niets gevonden. In gesprek met Playboy werd de chef-kok uiteraard gevraagd naar de fotoshoot die de actrice in 2002 deed voor het blad. Vond hij het wat?

"Ze droeg in die tijd veel make-up, had van die grote oorbellen in en droeg van die belachelijke extensions. Daar hou ik helemaal niet van. Ik hou wel heel erg van borsten en ­billen, maar die heeft ze gelukkig nog steeds", aldus Freek.

De foto's van Katja heeft Freek vijftien jaar geleden als vijftienjarige nooit gezien, zegt hij. "Ik heb die foto's pas gezien nadat we voor het eerst seks hadden gehad." Die eerste keer seks kwam overigens héél rap na de eerste ontmoeting: vijftien minuten nadat de twee "hallo" zeiden, zochten ze het toilet op voor een iets intiemere kennismaking.

Hoewel Freek destijds dus niet voor haar was gevallen, vindt hij haar nu onwijs aantrekkelijk. Volgend jaar geven ze elkaar dan ook het jawoord. Hun vrienden en familie kunnen dan drie dagen genieten van lekker eten en drinken.

De eerste keer dat Freek zijn ouders vertelde over Katja, zal bij de bruiloft ongetwijfeld ter sprake komen: hij deelde in de appgroep van de familie direct na zijn avontuurtje met Katja het verhaal. "Mijn moeder zei de volgende dag: 'Wil je me nooit meer om 5.00 uur 's nachts appen? Je maakte me helemaal ongerust.' Aan de inhoud van het bericht ging ze volledig voorbij."