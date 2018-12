Daan Boom is uitgeroepen tot Best Geklede Man van 2018. De presentator van Streetlab kreeg de titel van het blad Esquire, dat de verkiezing elk jaar organiseert.

Boom kreeg de award uit handen van Victoria Koblenko. "Dit is natuurlijk een hele eer. Sinds mijn nominatie denk ik steeds meer na over hoe ik de deur uitloop en ik probeer op de juiste manier inkopen te doen", aldus de presentator. "Met deze nominatie hoop ik andere mannen te inspireren om zich ook beter te kleden. Ik ben gewoon fucking vereerd!"

Boom versloeg rapper Freddy Tratlehner, oftewel Vjeze Fur van de Jeugd van Tegenwoordig, zanger Jeangu Macrooy, acteur Gijs Naber en politicus Jesse Klaver.

Vorig jaar ging Klaas Dijkhoff met de titel aan de haal. De VVD'er was de eerste politicus ooit die de prijs won. Wel won twee keer eerder iemand die later de politiek zou ingaan. In 1998 was dat Pim Fortuyn en in 2001 Bram Moszkowicz.

Ook Achmed Akkabi, Michiel Huisman, Humberto Tan en Jules Deelder hebben de prijs eerder gewonnen. De laatstgenoemde kreeg overigens donderdag een oeuvreprijs voor zijn "jarenlange stijlvastheid".

De verkiezing werd voor de 21e keer gehouden. Dit jaar had een jury daarin voor het eerst ook een stem. In andere jaren werd de winnaar uitsluitend bepaald door de lezers van Esquire.