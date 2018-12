Henry van Loon, die in 2017 een moeilijke periode doormaakte na het verbreken van zijn relatie en het overlijden van zijn moeder, heeft mede dankzij zijn nieuwe vriendin Jelka van Houten meer zelfverzekerdheid gekregen.

In gesprek met Trouw vertelt de 36-jarige Van Loon dat hij van de actrice "veel heeft geleerd qua zelfverzekerdheid". "Bovendien geeft zij me bevestiging."

Ook het succes dat hij doormaakt op werkgebied draagt hieraan bij, legt de cabaretier en acteur uit. "Ik durf zo langzamerhand te geloven dat mensen mijn werk tof vinden, om de juiste redenen. Ik vraag me voor shows niet meer af of ik het publiek wel een leuke avond kan bezorgen, maar wil zelf een mooie tijd hebben. Dat mijn zalen vol zitten, geeft lucht."

Van Loon sprak ook met het AD, waaraan hij vertelt "ontzettend gelukkig" te zijn met Van Houten. In maart maakte het stel bekend een relatie te hebben. "Een fantastische vrouw die me begrijpt en me in de afgelopen tijd heeft gesteund."

Van Loon, die al bijna tien jaar in het vak zit, vindt zichzelf ondanks zijn toegenomen zelfvertrouwen "niet heel goed". "Een groot deel van mijn talent moet nog tot uiting komen. Hoe ik dat voor me zie? Meer muziek maken. Misschien wordt mijn volgende show wel een onemanmusical, waarin ik zing en dans, dat zie ik helemaal voor me."

Voor zijn relatie met Van Houten had Van Loon een relatie met actrice Jennifer Hoffman, met wie hij samenspeelt in De Luizenmoeder.