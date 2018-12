Gerard Joling zegt niks tekort te komen op het gebied van daten, maar vindt het omslachtig om met speciale apps te werken. Zijn bekendheid werkt hem daar tegen.

"Moet ik op Tinder en Grindr continu bewijzen dat ik echt Gerard Joling ben", zegt de 58-jarige zanger in een interview met Beau Monde. "Ach, die datingapps. De leukste mensen kom je toch onverwachts tegen. Wie weet wat er nog voor me in het verschiet ligt."

Joling denkt intussen dat hij wellicht niet het type is voor een serieuze relatie. "Ik denk dat mijn spanningsboog te kort is om een relatie te onderhouden. Ik raak tamelijk snel verveeld."

Acht jaar geleden wilde de zanger door zijn burn-out het liefst in een 'hutje op de hei' wonen. "Ik was kort daarvoor niet goed geworden tijdens een optreden. Ik denk dat ik op de bühne een paniekaanval kreeg. Toen besloot ik vier maanden helemaal niets te gaan doen. Totale rust. Tijdens die rust miste ik het vak geen moment. Gek hè? Terwijl ik met veel plezier mijn werk doe."

Joling is al lange tijd vrijgezel en had in het verleden tien jaar lang een relatie met Wino Omtzigt, die nu zijn manager is. In een interview in Ellen & Naomi: 24 uur mandekking vertelde hij dat hij "zeker met 4.500 mannen" het bed heeft gedeeld.