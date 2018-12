Dean Saunders, die momenteel een straf van een jaar uitzit wegens mishandeling van zijn ex-vriendin en brandstichting, trekt liever niet te veel de aandacht in de gevangenis.

Saunders, die in 2011 doorbrak na de winst van de talentenjacht Popstars, is niet van plan om tijdens zijn gevangenistijd te zingen voor zijn medegedetineerden.

"In de gevangenis moet je niet te veel opvallen, denk ik", vertelt Saunders aan Nieuwe Revu, die hem vlak voor zijn detentie sprak. "In mijn dagelijkse leven heb ik het nog wel lekker druk met zingen. Ik treed bijna elke week op en mag niet klagen."

Daarnaast wil Saunders, die een gevangenisstraf van een jaar uitzit wegens mishandeling van zijn ex-vriendin en brandstichting het beste uit de komende tijd halen. De zanger wil proberen tijdens zijn detentie een paar kilo af te vallen. "Natuurlijk wordt het niet leuk, maar ik ben erop voorbereid. Ik ben een paar kilo te zwaar, dus ik hoop dat ik wat extra kan sporten daar."

Het is niet de eerste keer dat Saunders tijd doorbrengt in de gevangenis en daarom weet hij min of meer wat hij kan verwachten. "Gevangenissen zijn net hotels, joh. Ik wil niet zeggen dat het luxe is, maar je hoeft niet te werken, van alle hectiek om je heen ben je af en je hebt rust."

Zanger veroordeeld voor brandstichting en mishandeling

In april werd bekend dat Saunders werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Saunders werd schuldig bevonden van mishandeling van zijn ex-vriendin en moeder van zijn zoon. Ze liep een gebroken kaak op. Hij sloeg haar tijdens een proeftijd van een veroordeling die volgde, nadat hij haar al eerder had mishandeld.

Daarnaast heeft hij in de nacht van 26 op 27 augustus 2014 met brandspiritus de auto van zijn voormalige schoonvader in brand gestoken. Omdat de auto vlak bij een woning stond geparkeerd, bestond er een risico op het overslaan van de brand naar de woning en was er levensgevaar voor de mensen die op dat moment in de woning sliepen.

Saunders ontkent nog steeds de brand te hebben gesticht, vertelt hij in het interview, maar weet ook niet zeker wie dat wel heeft gedaan. "Als ik dát wist, dan kwam ik nóg een keer in de krant. Want ik zou diegene z'n beide benen breken. Ik heb wel m'n vermoedens, zware vermoedens zelfs, maar die hou ik liever voor me."