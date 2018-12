Na een huwelijk van veertien maanden gaan rappers Cardi B (26) en Offset (26) uit elkaar. Hun relatie zou al langere tijd niet goed meer zijn geweest.

Cardi B, die afgelopen zomer met Offset dochter Kulture kreeg, maakt het nieuws bekend op haar eigen Instagram-account.

"Ik heb al een tijdje geprobeerd om het te laten werken met de vader van m'n kindje. We zijn goede vrienden, zakenpartners en voelen veel liefde voor elkaar. Maar het werkt al een lange tijd niet meer tussen ons. Dat is niemands schuld, maar we zijn niet meer verliefd", schrijft Cardi B.

De rapper benadrukt daarna nog eens dat ze geen ruzie heeft met haar echtgenoot. "Ik zal altijd veel liefde voor hem voelen. Hij is de vader van m'n dochter."

Afgelopen juli beviel ze van haar eerste kind. Offset had al twee zoons en een dochter uit eerdere relaties. Hij heeft nog niks over de scheiding laten weten.

Cardi B raakte maandag nog in opspraak, omdat ze niet kwam opdagen bij een rechtszaak over een vechtpartij, terwijl er wel foto's van haar op een strand in Miami verschenen.