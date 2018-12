Een screeningruimte in New York waar een documentaire over R. Kelly werd vertoond, is dinsdagavond ontruimd. Dit gebeurde nadat er een anoniem telefoontje binnenkwam waarin met een schietpartij werd gedreigd.

"Uit voorzorg is de ruimte geëvacueerd", meldt een woordvoerder van Lifetime, de zender waar de documentaire wordt uitgezonden, aan The Hollywood Reporter.

Of de première op een andere dag wordt hervat, is nog niet bekend. "Het belangrijkste is dat iedereen veilig is. We zijn nog niet bezig met wat er nu gebeurt." Ook is het niet duidelijk van wie het telefoontje afkomstig is. Wel is bekend dat er vanuit Chicago werd gebeld.

Bij de screening waren diverse vermeende slachtoffers van de zanger aanwezig. #metoo-oprichter Tarana Burke zou na afloop spreken en twitterde over de ontruiming.

"Het ergste is niet de bedreiging, want die leek niet erg geloofwaardig, maar dat de betrokkenen hiermee lastiggevallen worden." Wat precies de aanleiding was van de evacuatie, is niet duidelijk.

Documentaire gaat over vermeende slachtoffers R. Kelly

In de docuserie Surviving R. Kelly vertelt een aantal vrouwen slachtoffer te zijn geweest van fysiek, mentaal en seksueel geweld door Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet. "Er is een verschil tussen R. Kelly en Robert", stelt één van hen in de trailer. "De artiest is een leuke, lachende, lieve gast. Maar Robert is de duivel."

Kelly wordt door drie ouderparen ervan beschuldigd dat hij hun dochters vasthoudt in zijn huizen in Atlanta en Chicago. Drie ex-werknemers bevestigen het verhaal. Zij vertellen onder meer dat de zanger bepaalt wat en wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen.

Ook zou hij seks die hij met ze heeft, filmen en zou hij hun mobiele telefoons hebben gegeven waarmee ze alleen hem kunnen bellen. De jonge vrouwen zouden geen contact mogen opnemen met hun ouders.

Zanger vaker beschuldigd van seksueel wangedrag

De 51-jarige zanger is in het verleden vaker beschuldigd van seksueel wangedrag. In de jaren negentig dook twee keer een sekstape op waarop R. Kelly te zien was met jonge meisjes, maar de autoriteiten konden niet vaststellen of zij ook minderjarig waren toen de tapes werden gemaakt.

In 2002 werd R. Kelly wel aangeklaagd voor 21 gevallen van het produceren van kinderporno. Een aantal aanklachten werd geschrapt wegens procedurefouten, van de overgebleven aantijgingen werd hij vrijgesproken.