Bij haar eerste bezoek aan het Britse koninklijk huis maakte Michelle Obama zich enorme zorgen over alle protocollen die ze moest onthouden. Die zorgen werden haar echter door koningin Elizabeth ontnomen, die de regels 'onzin' noemde.

Obama herinnert zich haar bezoek aan Windsor Castle in 2016, toen ze een bezoek aan de koningin zou brengen. "In mijn hoofd zei een stemmetje: 'val niet van de trap, raak niemand aan, wat je ook doet'", vertelt de voormalig presidentsvrouw maandag op een evenement in Londen, schrijft CNN dinsdag.

Elizabeth stelde haar echter al gauw gerust. "Ze zei: 'Kom binnen, ga zitten waar je wilt'. Als je je aan het protocol wil houden, zegt ze gelijk dat dat onzin is."

Obama onthulde ook dat haar man Barack een groot fan is van de Britse koningin, omdat ze hem doet denken aan zijn oma. "Elizabeth is slim, grappig en eerlijk. Hij is een ontzettend grote fan."