Ariana Grande heeft via sociale media haar fans gevraagd haar ex-verloofde, Pete Davidson, vriendelijker te behandelen. De komiek schreef eerder al dat hij erg wordt lastig gevallen.

"Ik probeer te begrijpen waarom de hele wereld zich tegen iemand keert als er iets gebeurt, zelfs als ze niet weten hoe de situatie in elkaar zit", schreef Davidson op Instagram. Via hetzelfde medium reageert de zangeres nu bemoedigend in een Insta Story, waarbij ze de woorden van haar ex kopieert en een eigen tekst er naast zet.

"Ik geef heel veel om Pete en zijn gezondheid en vraag jullie aardiger tegen mensen te doen, ook online", aldus Grande, die benadrukt dat haar fans niet kunnen weten wat iemand doormaakt op basis van wat die persoon op sociale media plaatst.

"Ik zal altijd van hem blijven houden en als jullie iets anders denken door mijn recente werk, hebben jullie wellicht het punt van mijn muziek gemist", aldus Grande, die onlangs het nummer Thank u, next uitbracht, waarin ze zingt over de lessen die ze leerde van haar exen.