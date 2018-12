Katie Price heeft een persoonlijk faillissement weten te voorkomen door een schikking te treffen met haar schuldeisers.

De 40-jarige Britse tv-persoonlijkheid verscheen dinsdag bij de rechtbank, omdat er van haar voormalige fortuin van 50 miljoen euro niets meer over is, schrijft de BBC dinsdag.

Het voormalige glamourmodel heeft grote schulden opgebouwd bij aannemers die haar huis hebben opgeknapt in het Engelse graafschap West Sussex. Het huis bevond zich in zeer slechte staat en had groot onderhoud nodig.

De rechter kreeg dinsdag te horen dat ze een betalingsregeling heeft getroffen met haar schuldeisers. Daarop zag de rechter af van het uitspreken van een faillissement.

Price begon haar carrière als glamourmodel onder de naam Jordan. Nadat haar televisiecarrière in 2004 van de grond was gekomen door haar deelname aan het realityprogramma I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! ging ze over op haar echte naam.