De boeken van de Belgische seksuologe Goedele Liekens worden niet door haar eigen kinderen geraadpleegd. "Mama weet dat Merel en ik haar boeken niet echt gelezen hebben."

"Het blijft toch raar dat wat daarin staat, allemaal uit haar hoofd komt", zegt dochter (19) Céleste Cockmartin in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Liekens heeft meerdere boeken geschreven over uiteenlopende thema's als seks, het mannelijke en vrouwelijke geslachtsorgaan en orgasmes. Toch wordt ze niet zo snel geraadpleegd als haar twee dochters een vraag hebben rondom die thema's.

"Iedereen denkt dat wij aan tafel rustig aan elkaar vragen: 'En? Hoe is het vandaag met je clitoris?' Maar zo gaat het er bij ons helemaal niet aan toe. Als ik met een vraag over seks zit, zal ik het antwoord waarschijnlijk ook eerst op Google zoeken en daarna pas naar mijn moeder gaan. Ze zal misschien boos zijn dat ik dat nu zeg, maar het is de waarheid."

'Belanden jullie ook dronken in iemands bed?'

Als er over seksualiteit of relaties wordt gepraat, dan gebeurt dat eerder tijdens het gezamenlijk kijken naar een realityprogramma als Temptation Island.

"Terwijl we kijken, zit ze de hele tijd te vissen: 'Gebeurt dat bij jullie ook dat je dronken bij iemand in bed belandt?' (…) Ze wilde ook weten of onze generatie aan triootjes doet zoals in Temptation Island. Maar die kandidaten zijn de programmamakers gaan zoeken op plaatsen waar wij nooit komen, hoor. Mama denkt dat we anders zijn, maar we zijn even preuts als zij. Misschien zelfs preutser, ook weer door de sociale media. We laten ons lichaam niet graag bekijken omdat we denken dat het niet mooi genoeg is om te tonen."