De kledingwinkel van Roy Donders is failliet verklaard. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dinsdagochtend het faillissement uitgesproken, bevestigt een rechtbankwoordvoerder

Donders had het faillissement van zijn kledingwinkel Rojami zelf aangevraagd. De voormalig realityster, die ook zanger is, is niet persoonlijk failliet.

"Ik ben niet alles kwijt. Ik heb nog optredens en heb nog wel wat gespaard in de loop der jaren. Ik ga verder met optreden en ik zie wel wat 2019 mij brengt. Het was een verschrikkelijk zwaar jaar. Ik ben mijn opa en oma verloren, mijn relatie met Marvin is uit en nu als klap op de vuurpijl het faillissement van mijn winkel. Dat gaat me natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Het hoort bij ondernemen. Ik neem afscheid van de winkel en ik hoop dat 2019 mij iets heel moois gaat brengen."

'De laatste maanden moest er dik geld bij'

"Het is verschrikkelijk. Ik heb het faillissement zelf moeten aanvragen, omdat het gewoon niet goed ging", zei de realityster in een video die hij deelt op zijn sociale media. "Mijn hele ziel en zaligheid zit in die winkel, jaren van mijn leven en dat van mijn familie zitten erin."

Een van de oorzaken van het faillissement is volgens de ondernemer en zanger de verhuizing van de winkel van een buitenwijk naar het Tilburgse centrum. Voor het pand van de nieuwe zaak betaalde hij een hogere huur, maar die trok nauwelijks extra klanten.

"De laatste maanden moest er dik geld bij en dan word je wel gedwongen een besluit te nemen, hoeveel pijn dat ook doet, want Rojami is wel mijn kindje."