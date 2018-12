Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump eisen 340.000 dollar (300.000 euro) van pornoster Stormy Daniels. De raadsmannen van Trump zeggen daar recht op te hebben, omdat ze de president succesvol hebben verdedigd in de lasterzaak die de voormalige pornoster tegen hem had aangespannen.

De som behelst de juridische kosten die het team van advocaten van Trump heeft gemaakt, meldt AP maandag. Volgens hen hebben ze vijfhonderd uur in de zaak gestoken en hanteren zij een uurtarief van 840 dollar, waardoor ze recht hebben op 340.000 dollar.

Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, beweerde in 2006 een affaire met Trump te hebben gehad. Begin 2018 klaagde ze hem aan. In 2011 zou ze door een onbekende man zijn bedreigd in een parkeergarage in Las Vegas om zich stil te houden over de affaire.

Daniels had de president aangeklaagd wegens laster, omdat hij in een tweet schreef dat de bedreiging van Daniels een leugen was. Half oktober werd bekend dat Trump deze zaak had gewonnen.

Doordat ze openlijk sprak, verbrak Daniels de afspraak ooit openbaar over haar vermeende relatie met Trump te praten. Trump heeft de affaire met de 39-jarige Amerikaanse altijd ontkend.