Emile Ratelband heeft maandag van de rechtbank te horen gekregen dat hij zijn leeftijd niet met twintig jaar mag verlagen. De 69-jarige positiviteitsgoeroe was naar de rechter gestapt om dit voor elkaar te krijgen, omdat hij van mening is dat hij zich jonger voelt dan hij werkelijk is.

De rechtbank van Arnhem heeft maandag besloten dat de wet en de jurisprudentie geen ruimte geven voor aanpassingen van de leeftijd. Tevens is er geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken, zo oordeelt de rechtbank.

"Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen", aldus de rechtbank.

Voor de rechter vergeleek Ratelband zijn verzoek eerder met het veranderen van het geslacht van een transgender op het paspoort. Hij bepleitte dat hij werk misloopt omdat hij bijna zeventig is en ook zou zijn leeftijd hem in de weg zitten bij het online daten. Ook is hij "diep beledigd omdat hij AOW krijgt".

Ratelbands argument dat hij last heeft van leeftijdsdiscriminatie zou hij onvoldoende hard hebben weten te maken. De positiviteitsgoeroe heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Internationale aandacht voor zaak

"Ik ben hier al anderhalf jaar mee bezig", aldus Ratelband vrijdag. "Vanaf het moment dat de dokter tegen mij zei: je biologische leeftijd blijft stilstaan, ben ik me daarin gaan verdiepen. De rechter gaat dat proces niet stoppen. Maar als hij toegeeft aan wat wij aantonen, zal dat wel de weg plaveiden voor duizenden Nederlanders die hetzelfde doormaken. En dan heb ik het alleen nog over de Nederlanders, want internationaal is er nog veel meer interesse."

Het idee van Ratelband vergaarde wereldwijd aandacht en onder meer BBC en CNN publiceerden artikelen over de Nederlander.