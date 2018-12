De voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Dave Mantel is zaterdagochtend op 37-jarige leeftijd overleden. Zijn familie laat weten dat hij op natuurlijke wijze is overleden.

Het nieuws is naar buiten gekomen via zijn eigen Instagram-account, waarop nabestaanden een reactie hebben geplaatst.

"Lieve Dave, je bent te vroeg heen gegaan", staat er naast een gedenkfoto van Mantel. "Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend veel van je."

De tekst wordt afgesloten met een quote uit Shakespeare's As you like it: "All the world is a stage; and all the men and women are merely players." (De wereld is het toneel en alle vrouwen en mannen zijn slechts spelers).

RTL: 'Zullen zijn betrokkenheid en liefde nooit vergeten'

Mantel werd bekend door zijn rol als Menno Kuiper in Goede Tijden, Slechte Tijden, waar hij van 2013 tot 2014 in meespeelde. Hij speelde de geliefde van personage Lucas Sanders, gespeeld door Ferry Doedens. De relatie van Lucas en Menno in de soap leverde unieke televisie op. Het huwelijk van de twee was het eerste homohuwelijk in een Nederlandse soap.

"Lieve Dave, woorden schieten te kort en ik kan t nog niet geloven", reageerde Doedens zondagmiddag op Instagram op de dood van Mantel. "2 jaar lang hebben we intens met elkaar samen gewerkt met liefde maar soms konden we elkaar ook in de haren vliegen. Maak ze gek daarboven. Familie en vrienden enorm veel sterkte gewenst."

In een reactie op Mantels plotselinge overlijden laat RTL, dat GTST uitzendt, in een reactie aan NU.nl weten geschokt te zijn door het overlijden van de acteur: "Dave was een geliefde collega en heeft met zijn rol als Menno Kuiper veel voor de serie en het maatschappelijke onderwerp lhbt betekend. Zijn betrokkenheid, inzet en liefde voor het vak zullen we nooit vergeten. We kunnen het nog nauwelijks bevatten, zo plots en zo jong. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden."

Naast zijn rol in GTST was Mantel in uiteenlopende tv-series als Divorce (2012) en Dokter Tinus (2013 tot 2015) te zien. In de Carry Slee-verfilming Spijt! (2013), die internationaal in de prijzen viel, speelde hij een docent die te weinig oog blijkt te hebben voor een gepeste, depressieve scholier.

Mantel had hoofdrol in musical The Bodyguard

Naast televisie- en filmwerk, stond de acteur ook op het toneel. In 2015 speelde Mantel een van de hoofdrollen in de musical The Bodyguard, naast Romy Monteiro. De musical is gebaseerd op de speelfilm uit 1992 met Kevin Costner en Whitney Houston.

Mantel had drie jaar een relatie met Dapheny Oosterwolde en zou met haar gaan samenwonen. De twee waren in 2016 samen te zien in de komische halflange televisiefilm Hoe het zo kwam dat de Ramenlapper Hoogtevrees Kreeg.

Afgelopen zomer deelde de acteur foto's van zichzelf in het ziekenhuis op Instagram. Daarbij liet hij weten dat hij na negen maanden ziekte was geopereerd aan zijn galblaas en herstellende was.

