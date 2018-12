Nick Jonas en Priyanka Chopra zijn getrouwd, meldt laatstgenoemde op haar Instagram-account.

Volgens People is het stel zaterdag in het Indiase Umaid Bhawan-paleis getrouwd. Het paleis in de Indiase stad Jodhpur is een van de grootste ter wereld.

De meerdaagse bruiloft vond vier maanden na hun verloving van eind juli plaats. Zaterdag gaf het stel elkaar het jawoord tijdens een christelijke ceremonie en werden de door Chopra gemaakte trouwringen uitgewisseld. De huwelijksplechtigheid werd geleid door de vader van de bruidegom, Paul Kevin Jonas Sr.

De 36-jarige bruid verscheen in een jurk van Ralph Lauren en de 26-jarige bruidegom had een Ralph Lauren Purple Label-pak aan. Ook de rest van het gezelschap had kleding van de Amerikaanse modeontwerper aan, die goed bevriend is met de bruid.

Op zondag wordt de bruiloft vervolgd met een traditionele hindoeceremonie om de cultuur en achtergrond van Chopra te eren.