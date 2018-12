Nick Nolte (77) is samen met zijn elfjarige dochter Sophie te zien in het drama Head Full of Honey, waarin zij zijn kleindochter speelt. Ook in het dagelijks leven noemt zij hem soms 'opa', vertelt de acteur.

"Ik vroeg haar waarom en ze zei: 'Omdat je twee keer zo oud bent als de meeste ouders van mijn vriendjes", vertelt Nolte in gesprek met The New York Post.

In Head Full of Honey speelt de acteur de weduwnaar Amadeus, die lijdt aan Alzheimer. Zijn kleindochter, gespeeld door Sophie, neemt hem daarom mee op vakantie naar Venetië.

Het is de eerste acteerklus voor zijn dochter. Regisseur Til Schweiger, moest eerst toestemming vragen aan zijn echtgenote Clytie Lane, de moeder van Sophie, of zij wel in de film mocht spelen. "Je zal met haar moeder moeten praten, en dat zal een gesprek van twee uur worden", herinnert Nolte zich. Uiteindelijk duurde het vier uur voordat Lane akkoord gaf.

Het is niet de eerste keer dat een van de kinderen van Nolte meespeelt in zijn films. Zijn zoon Brawley was te zien in Ransom en Mother Night, die allebei uitkwamen in 1996.

Over Ransom zegt Nolte: "Dat was moeilijk om te filmen. Ik stelde voor dat hij in een scène moest huilen, en de tranen rolden daarna over zijn wangen."