Johan Vlemmix moet Patricia Paay een schadevergoeding van 2.000 euro betalen. De rechter bepaalde woensdag dat de ondernemer dit bedrag moet overmaken vanwege zijn idee om een op Paay lijkende sekspop op de markt te brengen.

Ook de proceskosten moeten worden betaald door Vlemmix. De ondernemer gaat in beroep tegen de uitspraak, kondigde hij woensdag aan.

"Het gaat me niet om het geld", reageert Vlemmix in gesprek met NU.nl. "Het hoger beroep gaat me waarschijnlijk veel meer kosten dan als ik het nu gewoon zou afwerken. Maar soms heb je je principes. Ik word beschuldigd van dingen die ik niet heb gedaan."

Vlemmix benadrukt dat het slechts om een idee ging dat hij nooit uitgevoerd heeft. "Ik wilde het grootste poppenhuis ter wereld maken en gaf in een interview verschillende voorbeelden van beroemdheden die daar in voor zouden kunnen komen. Daar zat Patrica Paay toevallig bij. Later heb ik me inderdaad misschien een beetje laten gaan, maar daar heb ik ook excuses voor aangeboden."

"Ik heb de media nooit zelf opgezocht", laat Vlemmix weten. "Wel is er heel veel pers geweest en heb ik iedereen altijd antwoord gegeven, soms met een vrolijke draai. Maar mevrouw Paay is net zo'n grote mediahoer als ik."

'Deze zaak kent alleen maar verliezers'

Vlemmix gaat verder door te zeggen dat hij nog altijd openstaat om met Paay om de tafel te gaan zitten. "Daar heb ik vandaag nog met haar zaakwaarnemer over gesproken. Ik heb niks tegen mevrouw Paay. Ze heeft een hele mooie carrière gehad en daar kan ze nog steeds op een positieve manier mee verdergaan. Maar zoals het nu loopt, kent deze zaak alleen maar verliezers."

Volgens de rechter was het idee van Vlemmix "beledigend en onnodig krenkend" en heeft hij de goede naam van Paay aangetast. Ze was overigens niet bij de uitspraak aanwezig.

De rechtbank verwijt Vlemmix dat hij opzettelijk de publiciteit zocht met het verhaal dat hij een sekspop op de markt zou brengen. De schadevergoeding is bedoeld om het leed van Paay te verzachten.

De ondernemer hoeft verder geen excuses aan te bieden en hoeft ook niet in de media te verklaren dat Paay niets met de pop te maken heeft. De rechter benadrukte dat Vlemmix dit nooit had gesuggereerd.

Paay ziet zichzelf als 'morele winnaar'

Paay laat via haar advocaat Murat Alaca weten dat ze enigszins teleurgesteld is over de hoogte van de schadevergoeding, maar dat ze zichzelf wel als morele winnaar ziet in de zaak.

"We willen benadrukken dat de rechtbank heeft bevestigd dat de manier waarop Vlemmix zich heeft gedragen, niet door de beugel kan", aldus Alaca.

In november had de rechter al gezegd Paay een schadevergoeding toe te zullen wijzen, maar de hoogte daarvan werd woensdag pas bekend. De twee partijen hadden op aandringen van de rechter nog geprobeerd er onderling uit te komen, maar dat lukte niet.

Paay eiste aanvankelijk een vergoeding van 30.000 euro

Paay eiste aanvankelijk een schadevergoeding van 30.000 euro van de bekende ondernemer uit Eindhoven, omdat hij een levensgrote sekspop van haar op de markt wilde brengen. Dit stelden zij en haar advocaat later bij naar 15.000 euro, nadat de rechter had gezegd geen 30.000 euro schadevergoeding te willen toewijzen.

Volgens de voormalige zangeres is haar carrière in het slop geraakt door de verspreiding van het plasseksfilmpje en Vlemmix zou daar gebruik van hebben gemaakt.

De rechtszaak tussen beide partijen werd eerder nog uitgesteld, omdat advocaat Johan Langelaar zich terugtrok als raadsman. Uiteindelijk vond Paay een nieuwe advocaat, die de behandeling van de zaak in Den Bosch deed.