Meghan Markle zorgt voor ruzie in het Britse koningshuis, Ria Valk en Jannes zijn ontevreden en Patricia Paay krijgt iets. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Het leek allemaal een sprookje; 'gewoon' meisje ontmoet prins, prins wordt verliefd op meisje, meisje trouwt met prins, en ze leven nog lang en gelukkig. Meghan Markle had het allemaal. Afgezien van wat kritische familieleden aan haar vaders kant, was er louter lof. Britse media beschreven haar als de nieuwe Lady Diana en koningin Elizabeth zou dol op haar zijn.

Al snel ontstonden er wat scheurtjes in het imago van de actrice. Niet alleen omdat die familieleden van haar vaders kant steeds aanweziger werden en vader zelf ook een klein probleempje had met wat later een vooropgezette overval door paparazzi bleek te zijn, maar vooral ook omdat het binnen de muren van het koninklijk huis niet al te best zou klikken met een aantal familieleden.

Prinses Eugenie, het nichtje van prins Harry en William, zou woedend zijn geweest over de bruiloft van Meghan en Harry, omdat haar eigen bruiloft ervoor moest wijken. De Britse prinses deed er volgens ingewijden alles aan om het huwelijk af te troeven en deed alles nét iets groter dan Meghan en Harry.

Ook koningin Elizabeth zou Meghan hier en daar wat veeleisend vinden. Meghan zou bedacht hebben dat ze een bepaalde tiara op wilde, maar Elizabeth zou dat geweigerd hebben. En deze week kwam daar dan nog eens een ruzie tussen Meghan en Kate, de vrouw van prins William, bovenop.

Meghan en Harry gaan verhuizen, zo werd duidelijk; het stel wil niet langer in Kensington wonen, bij William en Kate om de hoek. En dat allemaal omdat het niet botert tussen Meghan en Kate. De twee zijn volgens bronnen totaal verschillend en dat zou ervoor gezorgd hebben dat William niet erg zat te wachten op Meghan als schoonzusje.

"William had meer moeite moeten doen", aldus een bron tegen Daily Mail over het verwelkomen van Meghan in de familie. William zou Meghan niet met open armen hebben ontvangen, tot ontsteltenis van zijn jongere broertje. Dat Meghan er ook nog eens voor koos om niet naar de receptie van prinses Eugenies bruiloft te gaan, hielp haar positie binnen de familie niet.

Echt helemaal zeker weten dat een ruzie tussen de broers de reden is voor een verhuizing, lijken de bronnen van alle Britse media echter niet te te doen. Hoewel sommige maar al te stellig zijn dat de koninklijke familie elkaar maar net niet de tent uit vecht, zeggen andere juist dat er niets aan de hand is en de boel enorm wordt opgeblazen door de media.

Arme Ria, arme Jannes

Wie denkt dat bekende Nederlanders het alleen maar makkelijk hebben, moet toch echt eens alle interviews, vlogs en sociale media van ze doornemen. Ja, er zijn wat voordelen. Het is best leuk om op kosten van een partij ergens heen te mogen vliegen. En ja, die gratis kleding en schoenen kunnen ook weleens van pas komen. Maar al die voordelen heb je eigenlijk alleen maar als echt iedereen het over je heeft. En de meeste BN'ers zijn slechts semibekend en kunnen wel fluiten naar alles wat gratis is.

Jannes en Ria Valk weten er alles van. Hoewel veel Nederlanders wel direct weten wie het zijn, blijft de erkenning voor de musici uit. Ria heeft nog nooit een 'prijsje' gehad en Jannes mag maar niet op televisie.

"Niet eens een Zilveren of Gouden Harp, of iets voor mijn oeuvre", aldus de zangeres, die talloze carnavalskrakers maakte, deze week tegen Het Parool. "Niets. Vind ik toch een beetje raar. Ik vind mezelf er goed genoeg voor."

En Jannes, die toch al zestien jaar in het vak zit, wordt nooit gevraagd om eens wat op televisie te doen. Een uitnodiging voor Beste Zangers blijft uit. "Ze hadden me best eens kunnen vragen. Ik zie in dat programma heel wat artiesten voorbijkomen van wie ik denk: waarom zij wel en ik niet?", aldus Jannes.

Dat andere artiesten geen waardering voor hen als artiest hebben, maakt Ria en Jannes desondanks niets uit. Dat gezegd wordt dat hun muziek van geen niveau is, is een ander verhaal.

"Vinden ze niet chic, denk ik, zo'n carnavalszangeres. Zoiets gebeurde indertijd ook met Leo. Dat nummer werd zo ongelooflijk goed verkocht, maar bleef staan op twee. Via via hoorde ik dat die Top 40-samenstellers liever Queen op één hadden met Somebody to Love. Terwijl mijn liedje veel populairder was."

Jannes wordt ook regelmatig voor schut gezet. "Nederlandstalig wordt ten onrechte belachelijk gemaakt. Ik ben weleens bij radiostations te gast geweest waarvan ik achteraf dacht: als het zo moet, vraag me dan niet. Ik werd uitgelachen. Eén keer stond ik live te zingen en werd het geluid van schapen en kippen onder mijn muziek gemonteerd."

Toch weten ze allebei één ding zeker: de fans zijn dol op ze. Dat de NOS eindelijk eens een item aan Jannes wijdde toen hij de GelreDome uitverkocht, was dan ook geen erkenning voor hem, maar voor zijn fans. "Voor hen doe ik het. Ook zij worden genegeerd door de media."

(G)een sekspop

Patricia Paay heeft een heel zware tijd achter de rug en vindt het tijd die periode nu eens echt af te sluiten. Dat deed ze al door naar een psycholoog te gaan en door een rechtszaak tegen GeenStijl te winnen, en nu is daar eindelijk het laatste hoofdstuk van het boek Sekstape: de rechtszaak tegen Johan Vlemmix.

De Brabander had een huis vol sekspoppen en had het unieke idee opgevat ook poppen van bekende Nederlanders te gaan maken. 'La Paay' zou de eerste worden. "Denk je dat Patricia Paay er problemen mee heeft als ik haar in popvorm wil laten maken? Ze krijgt natuurlijk een percentage van iedere verkochte pop", aldus Johan begin dit jaar in gesprek met Panorama.

Ja, Patricia had er problemen mee. En niet een beetje ook. Hoewel de kop er nooit kwam, volgde er een lange strijd waarin Patricia zei hem te willen aanklagen en Johan zei haar dan weer te willen aanklagen. Het duurde allemaal erg lang, want Patricia's advocaat verdween van het toneel, maar deze vrijdag was het dan eindelijk zover: Patricia vs. Johan in de rechtszaal.

Johan wilde een pop die op hem lijkt meenemen, om te laten zien dat hij het echt niet zo slecht bedoelde, maar de rechter had daar weinig trek in en de pop bleef buiten.

Patricia wilde geld zien. 30.000 euro, voor de immateriële schade die ze heeft geleden. Halverwege de behandeling werd duidelijk dat ze dat bedrag niet zou zien en dus trok ze er de helft af.

De rechter kwam er niet uit en dus duurt het nog tot 16 januari voor we weten of Patricia die paar duizend euro's op haar rekening overgemaakt krijgt.