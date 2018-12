In de minidocumentaire die Ariana Grande heeft gemaakt voor YouTube laat ze een brief zien die ze schreef over de aanslag na afloop van haar concert in Manchester. Bij die aanslag in 2017 kwamen 22 mensen om.

"22 mei 2017 zal me voor altijd sprakeloos en vol vragen laten", schrijft Grande in de brief, die ze acht maanden na de aanslag opstelde.

Ze vertelt dat muziek iets is dat haar altijd een veilig gevoel heeft gegeven. "Muziek brengt mensen samen, geeft hen het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn. Muziek biedt troost en plezier. Het is het laatste dat iemand pijn zou doen, en als er zoiets vreselijks in die wereld gebeurt, is dat zo schokkend en hartverscheurend dat het onmogelijk lijkt er ooit weer bovenop te komen."

De docu toont onder meer de voorbereiding van One Love Manchester, het benefietconcert dat de zangeres enkele weken na de terreurdaad organiseerde. "De liefde, kracht en eenheid van de mensen in Manchester hebben mij geleerd me niet te laten vloeren", schrijft de zangeres daarover. "Om door te gaan in de engste en verdrietigste tijden. Om haat niet te laten winnen, maar in plaats daarvan zo hard mogelijk lief te hebben."

De gebeurtenissen staan in haar hart gegrift, zo vertelt Grande. "Ik denk nog altijd continu aan Manchester, en ik zal dit de rest van mijn leven met me meedragen."

De vierdelige docuserie Dangerous Woman Diaries biedt een kijkje achter de schermen bij Grandes Dangerous Woman Tour en het opnameproces van haar album Sweetener.