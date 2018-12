Anniek Pheifer, die vanaf volgende week te zien is in de film All You Need Is Love, vindt het leuk om af en toe te flirten met een tegenspeler.

"Er moeten altijd één of twee mensen zijn voor wie je naar je werk gaat", zegt de actrice, die in de film tegenover onder anderen Waldemar Torenstra staat, in Margriet.

"Kies iemand uit van wie je denkt: als ik toch niet getrouwd was! Gewoon omdat het leuk is om te flirten. Je gaat er beter van uitzien, nou, heb je die dure spuiten ook niet nodig."

Cosmetische ingrepen ziet de 41-jarige actrice op dit moment dan ook niet zitten. "Als mensen zich er goed bij voelen, moeten ze dat vooral doen, maar ik ben voor mezelf absoluut tegen spuiten, trekken, liften en snijden. Ten eerste vind ik het belachelijk duur. En waarvoor? Omdat je er vijf jaar jonger uit wilt zien? Want laten we eerlijk zijn: meer krijg je er toch niet af."

Ook vindt ze dat ze geen goed voorbeeld zou geven aan haar twee kinderen, Willem en Douwe. "Ik vind dat er tegenwoordig een soort ziekelijke hang naar jeugdigheid bestaat. Waarom accepteren we niet dat we ouder worden? Maar misschien kom ik erop terug, hoor."