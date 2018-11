Lady Gaga had in het begin van haar muziekcarrière regelmatig last van grensoverschrijdend gedrag door mannen in haar omgeving. De zangeres onthulde eerder al dat ze als negentienjarige aangerand werd, maar volgens Lady Gaga was dit niet de enige keer dat ze te maken kreeg met ongewenst gedrag.

"Toen ik rond mijn negentiende mijn eerste stappen in de muziekwereld zette, was het eerder regel dan uitzondering dat je in de opnamestudio seksueel lastiggevallen werd", aldus de 32-jarige zangeres in een interview met The Hollywood Reporter.

Volgens Lady Gaga was dit toentertijd de normale gang van zaken. "Het was nu eenmaal zo", stelt de zangeres. Maar nadat ze op haar negentiende door een muziekproducer werd aangerand, trok de zangeres wel aan de bel. "Ik heb het aan andere mensen verteld, al wou ik achteraf dat ik wat eerder mijn mond open had gedaan."

Het grootste probleem rondom #metoo vindt de zangeres dat mannen elkaar de hand boven het hoofd houden. "Niemand wil zijn macht verliezen. Dus in plaats van je te beschermen, houden ze liever hun mond dicht."

Lady Gaga hoopt dat door de toenemende aandacht voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, alle onderwerpen waar vrouwen tegenaan lopen uiteindelijk samenkomen.

"Dus dat het niet alleen de ene keer gaat over gelijke salarissen en de andere keer weer over seksueel geweld. Ik hoop dat de #metoo-beweging alles in één keer oppakt en aan de kaak stelt", aldus de zangeres.