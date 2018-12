De Britse zangeres Leona Lewis (33) en haar vriend Dennis Jauch (30) gaan trouwen.

Lewis maakte het nieuws woensdag bekend via Instagram.

"Mijn hart zingt het vrolijkste liedje dat het ooit gezongen heeft", schrijft de Bleeding Love-zangeres bij een foto van haar en Jauch.

"Ik ben dolblij en overweldigd dat ik dit nieuwe avontuur mag aangaan met mijn beste vriend, mijn partner in crime. Dennis, ik kan niet wachten om jouw vrouw te zijn. Ik kan het nog steeds niet geloven", aldus Lewis.

De twee zijn acht jaar samen. Ze leerden elkaar in 2010 kennen toen Jauch als achtergronddanser werkte bij Lewis' tour.

Naast Bleeding Love is de zangeres, die in 2006 de Britse X-Factor won, ook bekend van de liedjes A Moment Like This en Better in Time.