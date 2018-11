Zangeres Mariah Carey heeft leren leven met het feit dat ze vaak als diva die hoge eisen stelt getypeerd wordt.

"De divarol hoort bij me", zegt Carey, die onlangs haar nieuwe album Caution uitbracht, tegen Pitchfork. "Als je je toch al moet optutten voor een show, kun je er net zo goed helemaal voor gaan."

De zangeres heeft lang haar best gedaan om het beeld dat velen van haar hebben te veranderen. "Ik wilde dat mensen zouden weten dat ik een echt persoon ben en niet de diva die ze van me probeerden te maken. Maar uiteindelijk was niemand daarin geïnteresseerd. Mensen hebben een beeld van je en blijven daaraan vasthouden."

Online zijn veel spottende memes en gifjes van Carey te vinden, waarvan ze sommige bekijkt. "Het is wat het is. Zulke dingen moet je omarmen."

'Mensen om je heen moeten het beste met je voorhebben'

Desalniettemin vindt de zangeres het soms lastig om te overleven in de entertainmentwereld. "Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben die het beste met je voorhebben en die begrijpen dat stress je echt kapot kan maken."

Met George Michael, die bijna twee jaar geleden overleed tijdens Kerst, had Carey een goede band. "Ik herinner me nog een etentje waarbij we praatten over lastige dingen die we hadden meegemaakt. Toen hij met Kerst overleed, kon ik dat bijna niet geloven. Ik had verwacht dat hij het wel zou redden."

Michael stierf een natuurlijke dood, maar kampte volgens een patholoog met verschillende gezondheidsproblemen. Zo had hij problemen aan zijn hart en had hij last van leververvetting.