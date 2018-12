Arnold Schwarzenegger heeft zijn fitnesstraining aangepast nu hij de zeventig gepasseerd is. De voormalige bodybuilder en acteur merkt dat zijn knieën het zware gewichtheffen niet meer aankunnen.

In gesprek met Men's Health vertelt de voormalige gouverneur van Californië dat hij "niet meer squat of andere zware beenoefeningen doet". "Mijn knieën kunnen dat niet meer aan. Ik moet ze beschermen, want ik wil nog kunnen skiën."

Daarom is de 71-jarige Schwarzenegger overgestapt naar de fiets. "Ik wil de hele wereld over fietsen. Als ik op reis ben en bijvoorbeeld ga winkelen, gebruik ik de fiets, want dan zie je de stad weer op een heel andere manier."

De acteur vertelt ook dat hij samen met Cindy Crawford, basketballer LeBron James en skiester Lindsey Vonn een gezondheids- en wellnessmerk genaamd Ladder heeft opgericht.

Het concept werd bedacht door Schwarzenegger en James toen ze samenwerkten bij het ontwikkelen van voedingssupplementen. "Het is een natuurlijk ontwikkeld bedrijf, in plaats van een bedrijf dat ons vraagt om onze namen te gebruiken en zegt: we geven je wat aandelen als we je naam mogen gebruiken", laat Schwarzenegger weten. "Dat deed ik in het verleden, maar ik had totaal geen controle. Daarom stapte ik daar uit."

Klanten van Ladder kunnen betalen voor een abonnement dat hen toegang geeft tot content en producten die speciaal worden afgestemd op de gebruiker.