Noortje Herlaar is 20 oktober bevallen van een dochter. De actrice en haar vriend, acteur Barry Atsma, hebben haar Bobbi genoemd. Het kindje is kerngezond, laat het koppel woensdag via hun agentschap weten.

"We zijn ongelooflijk dankbaar en genieten volop van dit kleine wonder", meldt het tweetal.

Herlaar en Atsma hebben woensdag een onherkenbare foto van Bobbi naar buiten gebracht. "We willen de media graag vriendelijk verzoeken de privacy van onze dochter en haar zussen Zoë en Charley te respecteren", vragen zij met klem. "Wij willen niet dat zij herkenbaar te zien zijn in de media. Zelf kiezen we er ook voor om geen foto's van hen te plaatsen waarop zij te herkennen zijn."

Het koppel hoopt dat het meisje "in alle rust kan opgroeien". Het is voor de 33-jarige Herlaar haar eerste kind. Atsma (45) heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. De twee acteurs zijn ruim drie jaar samen. Ze leerden elkaar in 2015 kennen op de set van de speelfilm Knielen op een bed violen.

Herlaar is vanaf woensdagavond te zien in de nieuwe serie Lois, die ze tijdens haar zwangerschap draaide. Atsma was recent te zien in het tweede seizoen van hitserie Klem.