Zangeres Mel B heeft een stukje huid waar de naam van haar ex-man Stephen Belafonte op getatoeëerd stond laten verwijderen.

"Wat ik meegemaakt heb, is verschrikkelijk", vertelde Mel B, die in augustus na een huwelijk van tien jaar scheidde van Belafonte, in de talkshow Loose Women.

"Mijn ex dwong me om de tekst 'Stephen until death do us part, you own my heart' te laten tatoeëren", aldus de Spice Girl, die naar eigen zeggen emotioneel en fysiek mishandeld werd door haar ex.

De tatoeage laten weghalen door middel van laserbehandelingen was volgens de 43-jarige zangeres geen optie. "Ik wilde de pijn daarvan niet voelen. Bovendien zou ik dan vier of vijf behandelingen moeten ondergaan."

Uiteindelijk wist ze een goede vriend die dokter is over te halen om het stukje huid weg te snijden. "Ik bewaar het nu in een pot in mijn kledingkast, waar niemand het kan zien. De tattoo is van mijn lijf af en ik voel me daardoor zo veel beter."