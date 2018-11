Een rechter in de Amerikaanse stad Los Angeles heeft Fast & Furious-acteur Tyrese Gibson gelijk gegeven in een rechtszaak over de kosten van de opvoeding van zijn dochter Shayla. De acteur wilde nieuwe regels voor het aantal babysitters dat hij moest betalen, terwijl de moeder van het meisje geen werk heeft.

Zo leverde hij volgens TMZ papieren in bij de rechtbank, waaruit blijkt dat zijn ex Norma soms een dag lang opvang voor hun dochter inhuurt, zodat ze zelf "haar leven kan leiden" of het huishouden kan runnen.

Naast de alimentatiezaak voeren Gibson en Norma al langer een juridische strijd om de voogdij over hun elfjarige dochter.

Norma heeft daarin aangevoerd dat ze twijfelt over de psychische toestand van de acteur, die het afgelopen jaar een aantal keer een verwarde indruk maakte in berichten op sociale media.

De moeder van Shayla heeft Gibson in het verleden ook beschuldigd van huiselijk geweld, waarvan zij en hun dochter slachtoffer zouden zijn geweest.