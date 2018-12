Medeoprichter van Marvel en stripboekauteur Stan Lee, die twee weken geleden op 95-jarige leeftijd overleed, zou zijn bezweken aan hart- en ademhalingsproblemen.

Ook zou Lee hebben geleden aan aspiratiepneumonie, blijkt dinsdag uit de overlijdensakte die TMZ heeft ingezien. Bij deze aandoening komen vaste stoffen en vloeistoffen in de luchtwegen terecht, waardoor het longweefsel ontstoken raakt.

Uit de akte blijkt ook dat Lee is gecremeerd en dat zijn dochter in het bezit is van de stoffelijke resten.

De auteur, in 1922 geboren als Stanley Martin Lieber, kampte al langere tijd met een slechte gezondheid. Zo werd hij eerder dit jaar met hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen, maar werd hij kort daarna weer ontslagen. Ook kreeg hij een longontsteking.

Ook het zicht van Lee was flink verslechterd. Hij kon hierdoor zijn eigen strips niet meer lezen en ook niet meer schrijven. Hij deelde nieuwe verhaalideeën daarom met zijn assistent, die ze vervolgens op papier zette. De auteur noemde dit "het grootste verlies in zijn leven".

Lee bedacht onder meer Spider-Man en X-Men

Lee begon in de jaren zestig samen met zijn zakelijke partner Jack Kirby de Marvel-reeks met The Fantastic Four. Daarna volgden onder meer Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man en The Avengers.

De strips van Marvel werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd. Deze reeks ontpopte zich tot een van de succesvolste filmreeksen in de geschiedenis van Hollywood.

