Alicia Silverstone moet haar ex-man Christopher Jarecki de komende jaren financieel bijstaan. Een rechter heeft bepaald dat de Clueless-actrice tot en met januari 2024 iedere maand 12.000 dollar (zo'n 10.600 euro) moet storten op zijn bankrekening.

Dat zou blijken uit officiële documenten die People in handen heeft.

Silverstone en Jarecki trouwden in 2005 en in 2011 werd hun zoon Bear geboren. In februari maakten ze bekend een punt achter hun huwelijk te zetten. De 42-jarige actrice noemt de scheiding, die vrijdag officieel werd afgerond, "hartverscheurend".

"Op het moment dat je trouwt, denk je niet dat je ooit van elkaar gescheiden zal zijn. Wat ik er nu over kan zeggen, is dat we beiden voor Bear zorgen en dat deze situatie voor ons allebei beter is", aldus Silverstone.