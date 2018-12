Amanda Bynes heeft veel spijt van de periode waarin ze vreemde opmerkingen op Twitter plaatste en acteurs en familieleden beledigde.

Dat vertelt de 32-jarige actrice, die haar acteercarrière de laatste jaren op een laag pitje had staan wegens een drugsverslaving, aan het blad Paper.

"Ik schaam me heel erg voor de dingen die ik heb gezegd", aldus Bynes, die onder meer beledigende opmerkingen over Drake en Rihanna op Twitter plaatste. "Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar als dat wel zou kunnen, zou ik het doen. Het spijt me heel erg als ik mensen beledigd heb en pijn heb gedaan. Ik voel me er verschrikkelijk over. De dingen waar ik mijn hele leven zo hard voor had gewerkt, heb ik allemaal kapotgemaakt door Twitter."

In het interview vertelt de actrice dat ze eerder in haar carrière al kampte met een depressie. Na opnamen van de film She's the Man (2006), waarin ze een man speelt, viel Bynes in een zwart gat. "Toen de film uitkwam, belandde ik in een depressie die vier tot zes maanden duurde. Ik vond dat ik er als jongen verschrikkelijk uitzag. Dat heb ik nooit aan iemand verteld."

Bynes volgt opleiding aan mode-instituut

Inmiddels gaat het stukken beter met Bynes, die in 2014 werd opgenomen in een afkickkliniek. Naar eigen zeggen was ze verslaafd aan Adderall, een medicijn dat vaak wordt gebruikt door mensen die ADHD hebben. Na haar opname begon Bynes aan een studie aan de Fashion Institute of Design & Merchandising, die ze nu nog steeds volgt.

Uiteindelijk wil ze ook weer gaan acteren. "Ik ben niet bang voor de toekomst. Ik heb het ergste al meegemaakt en die periode heb ik overleefd, dus het kan alleen maar beter worden."