Hanna Verboom is verloofd met haar vriend Ralf Roex. Op Instagram deelt de actrice een foto waarop ze haar verlovingsring laat zien.

"Ik zeg 'ja' tegen een leven vol avonturen met jou", schrijft de 35-jarige Verboom bij de foto die is genomen in Myanmar.

De actrice is sinds januari samen met Roex. Verboom, die opgroeide in Kenia, Oeganda en Soedan, heeft haar stichting Get It Done dat kleinschalige ontwikkelingsprojecten in onder meer Afrika en Nederland steunt.

Ook Roex werkt in de ontwikkelingssamenwerking. "Het is bijzonder om dat te kunnen delen", aldus Verboom.

In juni liet zij weten een relatie te hebben met Roex. "Hanna en ik hebben allebei een passie voor Afrika. Ik ben daar veel aan het werk en Hanna heeft daar natuurlijk haar achtergrond", vertelde Roex destijds over zijn nieuwe vriendin.