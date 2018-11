Shawn Mendes heeft soms het gevoel dat hij moet aantonen dat hij op vrouwen valt, omdat er op sociale media en in de pers regelmatig wordt gesuggereerd dat hij homoseksueel is.

"Diep in mijn hart heb ik het gevoel dat ik met iemand - een meisje - in het openbaar moet worden gezien, zodat ik kan bewijzen dat ik niet homoseksueel ben", vertelt de twintigjarige Mendes in gesprek met Rolling Stone.

Daarom bekijkt de Treat You Better-zanger vaak zijn eigen interviews en analyseert hij zijn stem en lichaamstaal. "Ook al weet ik dat het niet erg is om homoseksueel te zijn, toch zit er iets in mij dat dat wel vindt", bekent Mendes. "En die kant haat ik van mezelf."

Afgelopen Kerst kreeg Mendes genoeg van al het commentaar op sociale media, toen hij op YouTube wederom negatieve berichten over zijn vermeende homoseksualiteit zag.

"Ik dacht: jullie hebben echt geluk dat ik niet echt op mannen val en doodsbang ben om uit de kast te komen. Dat is iets dat mensen kapot kan maken, zo gevoelig ligt dat. Hou je van mijn liedjes? Vind je mij leuk? Wat maakt het dan uit wat mijn seksuele voorkeur is?"

Mendes geeft toe iets te hebben gehad met Baldwin

In het interview bekent Mendes ook iets te hebben gehad met Hailey Baldwin, die nu getrouwd is met Justin Bieber. Begin dit jaar verschenen zij samen op het Met Gala, waarna de geruchten gingen dat de twee een koppel waren. Volgens Mendes en Baldwin was er slechts sprake van vriendschap.

"Ik kan het geen relatie noemen", zegt de zanger over de tijd die hij met Baldwin doorbracht. "Het was eerder een limbo zone (een onbepaalde periode waarin een besluit moet worden genomen, red.)."