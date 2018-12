Gigi Ravelli en haar man Roger Hodenius verwachten hun eerste kindje. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice is zwanger.

Dat laat de 36-jarige actrice maandag aan RTL Boulevard weten.

Ravelli is al even niet meer op televisie te zien. Ze vertrok in 2014 uit de dagelijkse soap.

Ze speelde dit jaar een kleine rol in de kerstfilm All You Need Is Love, die maandag in première ging.

In 2016 trouwde Ravelli met Hodenius, medeoprichter van de beursintermediair Flow Traders. Quote schat zijn vermogen op 370 miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de top vijftig van de Quote 500.

Nadat Ravelli hem leerde kennen, trad ze op zijn verzoek uit de spotlights.