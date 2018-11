Vernita Lee, de moeder van presentatrice en ondernemer Oprah Winfrey, is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden, bevestigt haar familie maandag.

Lee is overleden op Thanksgiving Day, een belangrijke Amerikaanse feestdag, meldt TMZ.

Lee en de inmiddels 85-jarige Vernon Winfrey kregen hun dochter Oprah in 1954 en woonden in Mississippi. Kort na de geboorte ging het stel uit elkaar.

De presentatrice werd in haar jongere jaren niet door hen opgevoed, omdat Lee vanwege werk moest verhuizen naar Milwaukee. Winfrey woonde daarom tijdelijk bij haar oma.

Pas toen Winfrey zes jaar was, ging zij weer bij haar moeder wonen. De relatie met haar moeder was daarom niet goed, vertelde zij in een interview. "Ik vroeg mezelf af wat een moeder is. Welk gevoel hoor je te hebben over je moeder?"

In 1963 kreeg Lee nog een kind, dat zij afstond. Pas in 2010 ontmoette Winfrey haar halfzus Patricia. Lee kreeg ook een zoon, die in 1989 is overleden aan de gevolgen van aids.

Gedurende de jaren werd de relatie tussen Lee en Winfrey beter. In 1990 maakte zij haar opwachting in The Oprah Winfrey Show en kreeg ze een make-over.