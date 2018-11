Waylon en zijn vriendin, vlogger Bibi Breijman, hebben zaterdag een dochter gekregen. Ze hebben haar de naam Teddy gegeven, maakt de zanger maandag via Instagram bekend.

Hij deelde een foto van Breijman die hun dochter vasthoudt en opende zijn bericht met een tekst van de Haagse cabaretier Harrie Jekkers.

"Onze liefde heeft zich vermenigvuldigd op 24 november 2018 met de geboorte van onze dochter Teddy Bijkerk", aldus de 38-jarige Waylon, die eigenlijk Willem Bijkerk heet. "Wij zijn de aankomende periode moeilijk te bereiken en vragen uw respect. Laat ons van dit geluk genieten."

De 27-jarige Breijman deelde dezelfde foto. "Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou."

'Het was magisch'

Uit Waylons tekst blijkt dat Teddy is geboren in het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo. "Het was magisch", zegt hij over de tijd die ze daar hebben doorgebracht.

Ook Breijman noemt hij "magie". "Ik hou van jou", schrijft de zanger. "We zijn samen nu en dat is wat telt. Ik heb veel meer dan ik ooit had kunnen dromen, maar dat mogen ze me allemaal afnemen. Dit is mijn geluk, ik ben hen en zij zijn mij. Ik ga me uit m'n naad genieten!"

De Wicked Way-zanger noemt in zijn bericht ook zijn zestienjarige zoon Dylan. "Jij bent de liefste grote broer die ze zich kan wensen."

Waylon en vlogger kenden elkaar van It Takes Two

In april maakten Waylon en Breijman, die sinds november 2017 samen zijn, bekend hun eerste kindje te verwachten. De vlogger, die bekend werd door haar deelname aan Oh Oh Cherso, had in het begin van haar zwangerschap veel last van misselijkheid.

Breijman leerde Waylon kennen bij het RTL-zangprogramma It Takes Two, maar toen speelde er volgens de vlogger nog niks. "Veel mensen zeiden dat ze chemie zagen tussen ons, maar die zagen we zelf echt niet. Buiten de opnames hadden we nul contact met elkaar."

Nadat de vlogger was gevraagd voor een concert in Ahoy, kreeg ze weer contact met Waylon. "Hij vroeg me mee uit eten en toen begon het eigenlijk. Ik had helemaal geen behoefte aan een nieuwe man, al helemaal niet zo snel. Maar als je verliefd wordt, word je verliefd."