Tygo Gernandt is altijd al onzeker geweest, maar heeft soms het gevoel dat het met de jaren erger wordt. Die onzekerheid probeert hij weg te nemen met allerlei gewoontes en trucjes.

"Voor ik het podium opga, moet ik bijvoorbeeld spugen in alle hoeken van het toneel. Ik weet dat andere acteurs dit ook doen, om de ruimte als het ware 'van jou' te maken. Maar ook twee keer tegen de theaterdeur aantrappen en al mijn make-upspulletjes netjes op volgorde naast elkaar leggen. Het worden er eigenlijk steeds meer", aldus de 44-jarige acteur in gesprek met AD.

Gernandt denkt dat de onzekerheid vooral komt door zijn baan. "Ik kan een scène draaien en oprecht denken dat het fantastisch was, tot de regisseur komt aanlopen en zegt dat het over moet. In mijn werk kan het altijd beter. De wetenschap dat hoe vaker je iets doet, hoe meer er fout kan gaan, op welke manier dan ook.''

'Drugsgebruik was maar korte periode in mijn leven'

De acteur vertelt aan de krant dat zijn onzekerheid ook reden is geweest om te starten met het gebruiken van drugs, iets waar hij nu ruim 25 jaar mee gestopt is.

Sinds hij het programma Tygo in de GHB presenteert, waarin hij het gebruik van GHB probeert bloot te leggen, is hij bang dat zijn eigen 'drugshoofstuk' breed zal worden uitgemeten. ''Iedereen begint er altijd over, terwijl het maar een korte periode in mijn leven was. Ik ben vooral dankbaar dat ik zo'n programma mag maken. En vereerd dat ik mag laten zien hoe erg het GHB-probleem in Nederland is."