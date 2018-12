Kim Kardashian had xtc geslikt toen ze voor het eerst in het huwelijk trad en toen ze haar sekstape met ex Ray J opnam.

In de aflevering van Keeping Up With The Kardashians die zondag werd uitgezonden in de VS, vertelde de realityster dat ze pillen had gebruikt toen ze in 2000 trouwde met muziekproducent Damon Thomas.

Aan ex-zwager Scott Disick en halfzus Kendall Jenner vertelt ze dat de xtc effect had op hoe ze deed tijdens het opnemen van de sekstape met haar ex. "Absoluut, dat weet iedereen. Je ziet de hele tijd mijn kaken trillen."

Kardashian is geen fan van de drugs. "Ik nam één keer xtc en ik trouwde. Ik deed het nog een keer en ik maakte een sekstape. Er gebeurden alleen maar nare dingen."

In de show moet de inmiddels 38-jarige Kardashian erom lachen hoe verbaasd haar vijftien jaar jongere halfzus Jenner op haar drugsverleden reageert. "Kendall heeft echt geen idee. Ik heb een wilde periode gehad in mijn latere tienerjaren. Zo ben ik nu niet meer. Maar ik heb nog wel lol, begrijp me niet verkeerd. Ik hou nog steeds van een feestje."