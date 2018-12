Kit Harington heeft met klem ontkend een affaire te hebben gehad en zijn vrouw te hebben bedrogen.

Het Russische model Olga Vlaslova beweerde dat zij zowel vóór als na zijn huwelijk het bed heeft gedeeld met de Britse acteur. Harington is sinds juni getrouwd met Rose Leslie, die hij leerde kennen op de set van de populaire fantasyserie Game of Thrones.

Vlaslova deelde volgens Entertainment Tonight online een foto van een naakte, slapende man in een bed en beweerde dat dat Harington was. Ze zou tegenover een Russisch tijdschrift hebben verklaard dat ze de acteur ontmoette in Luxemburg en daarna een affaire met hem kreeg, die doorging nadat hij was getrouwd met Leslie.

Harington, die in Game of Thrones de rol van Jon Snow vertolkt, laat via een woordvoerder aan Amerikaanse media weten de Russische niet te kennen. "De beschuldigingen zijn compleet uit de lucht gegrepen. Kit is nog nooit in Luxemburg geweest, noch heeft hij Olga Vlaslova ooit ontmoet."