De vrouw met wie rapper Ronnie Flex over anderhalve maand een kindje krijgt, is in verwachting van een meisje.

Flex (26) plaatste een foto op Instagram van de zwangere vrouw en zichzelf, terwijl hij een roze jasje vasthoudt. De foto lijkt te bevestigen wat eerdere bronnen al meldden, namelijk dat de moeder van het kind de Haagse dj Wef is. De dj, die eigenlijk Wafae Kef heeft, plaatste dezelfde foto op haar Instagram-pagina.

Eind oktober liet Flex weten vader te worden. "Heb dit even voor mezelf gehouden, omdat de situatie best wel complex is", schreef hij bij een echofoto. "Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al superveel van je. En ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom", aldus de rapper op Instagram.

In gesprek met RTL Boulevard vertelde de rapper onlangs dat hij zich "intens gelukkig" voelt. "Zeker de laatste dagen, nu het zo dichtbij komt. Ik vind het superspannend en droom er elke nacht over. Maar ik zie er nog geen gezicht bij."

Flex, die in het echte leven de naam Ronell Plasschaert draagt, denkt een goede vader te worden. "Ik weet dat ik het heel goed ga doen, dat ik toegewijd ga zijn. Alles wat ik bereikt heb, ga ik nu delen met iemand. Ik doe het niet meer voor mezelf, maar voor een ander. Ik word heel gelukkig van dat idee en het geeft me motivatie om nog harder te werken."